Disastro in volo, marito e moglie morti nello scontro tra due ultraleggeri: "Ciao Racca e Iole"

Si chiamavano Bruno Raccanelli e Iolanda Benassi, i due turisti di Bologna morti domenica 22 maggio nel tragico incidente in volo tra due ultraleggeri Vds partiti dall’aviosuperficie ‘Macerone’ di San Giovanni Rotondo. Il disastro in agro di Trani, dove il velivolo è precipitato dopo la collisione, mentre un altro è riuscito a compiere un atterraggio di emergenza.

Le vittime erano dirette in Salento, a Lecce, avevano 71 e 69 anni. L’altro pilota dell’altro ultraleggero coinvolto nell’impatto, originario della provincia di Ravenna, è rimasto ferito ed è riuscito a salvarsi compiendo un atterraggio di emergenza non molto distante dal luogo della tragedia. Ha 57 anni, ha riportato fratture in varie parti del corpo ed è ricoverato presso l’ospedale Bonomo di Andria.

La Fias, Federazione Italiana Attività Subacque ha ricordato Racca e Iole. “Due Amici che con tutti noi hanno condiviso, cene, viaggi, immersioni, vacanze, momenti che resteranno dentro di noi”. Così Sub Olimpia 1967: “Una coppia meravigliosa, ci hanno lasciato tragicamente. Il tuo sorriso, la tua allegria i tuoi hip hip hurrà saranno sempre con noi . Ciao Racca!”

La procura di Trani, intanto, ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo. I mezzi sono privi di scatole nere. Disposto, inoltre il sequestro delle carcasse dei velivoli e l’autopsia sui corpi delle vittime, che sarà eseguita nei prossimi giorni dal medico legale Antonio De Donno. Indaga la polizia di Stato. Per liberare i corpi senza vita incastrati all'interno dei piper si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Hanno effettuato un sopralluogo anche il magistrato della procura di Trani Francesco Tosto e il capo della procura Renato Nitti.