Incidente sulla spiaggia di Vieste, giovane si schianta durante lezione di kitesurf

È ricoverato in gravi condizioni il giovane surfista vittima di un grave incidente sulla spiaggia di Vieste. È accaduto questa mattina: dalle prime ricostruzioni, il ragazzo stava effettuando una lezione di kitesurf, quando per il forte vento è volato con il surf a diversi metri di altezza per poi schiantarsi sulla spiaggia.

Sul posto è giunto l'elisoccorso. Il giovane è stato prontamente intubato e trasportato in terapia intensiva presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.