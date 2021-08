Paura a Vieste, albero di un villaggio turistico cade su un'auto in corsa: a bordo c'erano un turista e il figlio

Tanto spavento, qualche danno alla carrozzeria ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per i due occupanti dell’auto di grossa cilindrata che ieri mattina 28 agosto sono rimasti coinvolti, loro malgrado, in un incidente sulla strada provinciale 52 davanti all’Oasi.

Per cause ancora in corso d’accertamento un albero di pino situato all’interno del villaggio turistico si è spezzato ed è precipitato sulla Porsche con a bordo padre e figlio che in quel momento stavano percorrendo la litoranea.

I primi a soccorrere i malcapitati e a liberarli sono stati dei passanti. Successivamente sul posto sono giunti una pattuglia della polizia locale e una dei carabinieri. Il taglio dell’albero è stato affidato al nucleo operativo emergenze Gea Capitanata.