Terribile incidente in campagna con il trattore: bambina di 6 anni è gravissima

Tutta San Marco in Lamis è in ansia e prega per Simona, la bambina di 6 anni che il 14 maggio, giorno della festa della mamma, è rimasta vittima di un terribile incidente mentre si trovava in campagna con la sua famiglia. Per cause in corso d’accertamento, la piccola sarebbe inciampata finendo sotto ad un trattore. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi.

Trasportata d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, lunedì si è reso necessario il trasporto in elisoccorso, intubata e in codice rosso, presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, con fratture importanti al bacino, fegato e polmone.

Un trasporto eccezionale, eseguito nel mezzo di una tempesta di pioggia in modalità 'strumentale' grazie all'alta tecnologia del sistema Alidaunia, che in questi anni, nel corso di centinaia di operazioni di soccorso, hanno creato delle vere e proprie aerovie per elicotteri. Un trasferimento straordinario, effettuato in condizioni di maltempo, che ancora una volta conferma l'importanza del servizio di elisoccorso e della società foggiana.

Simona ora è in gravissime condizioni, riservata la prognosi. Intanto centinaia di sammarchesi, in queste ore, addolorati per il grave accadimento e preoccupati per le condizioni della bambina, stanno esprimendo vicinanza ai familiari. "Preghiamo per lei".