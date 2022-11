Rocambolesco incidente in zona Stadio: scontro tra auto, una si ribalta e finisce contro un'abitazione

Incidente stradale, nella notte, in zona Stadio, a Foggia. Il fatto è successo poco prima dell'una: per cause ancora da accertare, si è verificato un impatto tra due autovetture, una Fiat e una Opel. A seguito dell'urto, uno dei mezzi si è ribaltato su sé stesso, terminando la corsa quasi a ridosso di una abitazione.

I soggetti coinvolti sono stati subito soccorsi dagli operatori del 118 della postazione 'Macchia Gialla'; al momento non sono note le condizioni. Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia dei carabinieri, mentre alla polizia locale sono stati affidati i rilievi del caso.

Un'ora dopo, un altro incidente si è verificato alla periferia della città: a seguito dell'urto con un masso presente sulla carreggiata, una Mercedes Classe A è uscita fuori strada all'imbocco della Statale 655. Il fatto è successo nei pressi di un cantiere. Allertati i carabinieri, che hanno rilevato l'incidente. Nessuna grave conseguenza fisica per la persona alla guida.