Incidente stradale nel Foggiano: auto esce fuori strada e si ribalta, 21enne morto sul colpo

Drammatico incidente stradale nel Foggiano, dove un ragazzo di 21 anni è deceduto nell'impatto avvenuto nella tarda serata di ieri, lungo Provinciale 141, all'altezza di Zapponeta.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro: la vittima era sola in auto, alla guida di una Alfa 159, che si è ribaltata sulla carreggiata. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: a nulla sono valsi gli sforzi degli operatori del 118, giunti sul posto insieme a vigili del fuoco e carabinieri.

Si tratta del secondo grave incidente stradale registrato in 48 ore nel Foggiano, con due giovanissime vittime: solo 24 ore prima, un 24enne foggiano, Andrea Cacace, ha perso la vita alle porte di Foggia, nell'impatto tra la sua motocicletta e una Multipla.