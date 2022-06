Incidente stradale vicino Volturara Appula: coinvolto un mezzo pesante

La strada statale 369 'Appulo Forturina' è temporaneamente chiusa per un incidente avvenuto all’altezza del km 0,950, in località Volturara Appula in provincia di Foggia. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo, il traffico dei mezzi leggeri, è indirizzato verso lo svincolo della SS 17 var, al km 4,000 su viabilità comunale. Il transito dei mezzi pesanti è deviato lungo la SS212 della Val Fortore, con indicazioni in loco. Il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità appena possibile.