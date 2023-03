Incidenti stradali nel Foggiano, sei giovani vite spezzate sull'asfalto in meno di 100 giorni

Sei giovani vite spezzate sulla strada in meno di 100 giorni. E' il drammatico bilancio dei primi tre mesi del 2023, nella provincia di Foggia, dove sono già numerosissimi gli incidenti stradali registrati in cronaca, sei dei quali con esito mortale.

L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto ieri mattina, in città: a perdere la vita, lungo la direttrice di via Napoli, è stato il 36enne Alessio Contini, deceduto in ospedale dopo che il veicolo sul quale viaggiava si è ribaltato più volte su sé stesso a seguito dell'impatto con un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco.

Aveva solo 25 anni, invece, il lucerino Antonio Di Sabato, morto il 6 marzoscorso, in un terribile incidente stradale avvenuto in autostrada. Il mezzo sul quale viaggiava è entrato in collisione con un pullman e per lui non c'è stato nulla da fare. Prima ancora, il 4 marzo, una donna è deceduta lungo la statale 89, Foggia - Manfredonia, all'esito di un incidente autonomo: ferito il conducente del veicolo, nulla da fare per la donna, seduta al lato passeggero.

Il 13 febbraio, sulla Statale 16, Foggia - San Severo, invece, è deceduto Giuseppe Guerra, di Manfredonia, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto all'altezza dello svincolo per Borgo La Rocca. L'uomo, che avrebbe compiuto 63 anni a maggio, è morto sul colpo, all'interno della sua utilitaria Fiat, dopo un violento tamponamento con un altro mezzo.

Altre due vittime, infine, sono state registrate a gennaio: si tratta di Aziz El Fekkak, di 43 anni, deceduto nel pomeriggio del 14 gennaio, nell'incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 83, in agro di Stornara. El Fekkak, di origine marocchina, viaggiava a bordo di una Ford Galaxy che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Mercedes Classe C, sulla quale viaggiava un 34enne del posto, rimasto ferito. Prima di lui, stessa sorte toccò alla 39enne molisana Mariangela Iorio, morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, a pochi chilometri da Marina di Lesina.