A data da destinarsi i funerali di Vito Casciano, 37enne morto in un terribile incidente. Lo sfogo della moglie: "Vorrei fosse solo un brutto sogno"

L'uomo, di Lucera, è deceduto ieri pomeriggio in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 21. Per cause ancora da accertare, il suo Fiorino si è scontrato con una porsche, con una coppia di coniugi a bordo

Sgomento a Lucera per la morte di Vito Casciano, 37enne deceduto nel pomeriggio di ieri, a seguito di un terribile incidente stradale, avvenuto lungo la Provinciale 21.

L'uomo viaggiava a bordo di un Fiorino, quando si è verificato l'impatto con una porsche con una coppia di coniugi, entrambi feriti. Per il 37enne, invece, non c'è stato nulla da fare: è deceduto subito dopo l'arrivo dell'elisoccorso. "Ho in me tanta confusione per una situazione che non riesco ancora a gestire", si sfoga sui social la moglie Giusy.

"L'unica luce che mi manda avanti sei ancora tu, e tutti i ricordi belli, quasi palpabili al tatto. Con te sono cresciuta, con te ho fatto tutte le esperienze della vita, da adolescente prima e donna poi. Questo, caro amore mio, nessuno me lo potrà mai togliere. La tua morte mi unirà per sempre a te con un filo invisibile", prosegue fino a concludere: "Vorrei fosse solo un brutto sogno". I funerali dell'uomo avverranno a data da destinarsi.