Grave incidente a Vieste, turista travolge donna sul lungomare: in fascia portava il suo bambino

Madre e figlio investiti sul lungomare Mattei, a Vieste. E’ accaduto nella serata di ieri, quando un’auto ha travolto la donna, una cittadina nordafricana, e il bambino di circa un anno che portava in fascia, sulla schiena.

Alla guida del mezzo un turista del nord Italia in vacanza sul Gargano. Immediato l’arrivo dei soccorsi: i sanitari del 118 hanno disposto il trasporto dei malcapitati a ‘Casa Sollievo’ per le cure del caso. Tra i due, risultavano più serie le condizioni del piccolo, per il trauma cranico riportato. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, gli agenti della polizia locale e i carabinieri.