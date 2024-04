Sedicenne lotta tra la vita e la morte, gravemente ferita in un incidente: "Forza Aurora, non mollare"

A Vieste sono giorni drammatici dopo la morte di Giovanni Perone, il diciottenne morto in seguito a un incidente stradale in località 'Defensola' sulla Sp 52, mentre rientrava in auto da una festa di compleanno in compagnia di Aurora, la ragazza ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Seduta sul sedile lato passeggero, la sedicenne è rimasta gravemente ferita durante il violentissimo impatto della Ford Fiesta guidata da Giovanni Paolo Perone contro un muretto.

Trasportata d'urgenza a San Giovanni Rotondo, dal 4 aprile, giorno della tragedia, lotta tra la vita e la morte. Tantissimi i messaggi postati sui social da conoscenti, familiari e amici di Aurora: "Forza piccola, non mollare, hai una vita davanti"

La città tutta e i fedeli pregano perché si salvi, confidando nei medici dell'ospedale di San Pio. Venerdì 12 aprile al termine della messa, su invito del parroco della Concattedrale della città del faro Don Michele Ascoli, si terrà un momento di preghiera per Aurora, nel ricordo di Giovanni e di tutte i giovani strappati alla vita troppo presto.