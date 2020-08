Incidente a Vieste: perde il controllo dell'auto e abbatte un palo che ferisce una passante

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Vieste, sul Lungomare Mattei. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo percorreva con la sua auto la via e, verosimilmente per l'alta velocità, ha perso il controllo finendo contro una delle transenne che delimitano il marciapiedi. Nell'impatto, l'auto ha anche abbattuto un palo che ha colpito una ragazza che transitava in quel momento.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Vieste, i Carabinieri e gli uomini del 118. La ragazza, rimasta ferita, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverata con una prognosi di 15 giorni.