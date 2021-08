L'incidente mortale ripreso dalle telecamere: l'impatto choc sulla Statale 89 in prossimità di un distributore, morto 21enne di Foggia

Un ragazzo di 21 anni morto e due feriti, di cui un 25enne ricoverato in gravi condizioni. Questo il bilancio dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta un'auto che si è schiantata contro il muretto di un distributore di carburanti sulla Statale 89 Garganica in agro di Manfredonia. L'impatto violento è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza