Una giovane madre morta sul colpo, la bimba messa in salvo dal padre: le drammatiche immagini sul luogo della tragedia

Una giovane madre morta sul colpo, una bambina e un marito trasportati rispettivamente con l'elisoccorso e in ambulanza in ospedale. Le immagini dell'incidente stradale avvenuto oggi 1 dicembre sulla Statale 272 che collega San Marco in Lamis a San Severo