VIDEO | L'esplosione devastante della cisterna Gpl: "Come una bomba atomica"

Spaventose le immagini che continuano a giungere in relazione all'esplosione di una cisterna di Gpl, avvenuta nel pomeriggio di ieri, lungo la Statale 655, a 3 km da Foggia. Tanti i video amatoriali realizzati da automobilisti in transito, scampati per un soffio all'inferno