Tragedia sul Gargano, moto si schianta contro un palo: diciottenne perde la vita

Si chiamava Davide Mosca, frequentava il liceo Publio Virgilio Marone di Vico e a breve avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità. Aveva appena diciott'anni e la scorsa notte ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

È avvenuto a Vico del Gargano, intorno alle ore 3. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per ragioni da accertare, è finito contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell'ordine, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Lo schianto gli è stato fatale.

"Era un ragazzo di Vico. Una notizia che addolora e sconvolge tutta la nostra Comunità", il commento del sindaco Raffaele Sciscio, che ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti nella mattinata di oggi per la Giornata Nazionale dello Sport: "In segno di rispetto e di condivisione della tragedia che ha colto familiari, amici, tutti noi".

"Il dolore è grande. A nome dell'intera comunità esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutto il paese alla famiglia di Davide e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ciao Davide", ha aggiunto il primo cittadino.