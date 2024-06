Davide ultima giovane vita spezzata sulle strade del Foggiano

Vico del Gargano è ancora sotto choc per la tragica morte di Davide Mosca, il diciottenne a un passo dalla maturità, morto in un incidente stradale nella notte di domenica 2 giugno, in via del Risorgimento, nelle vicinanze dell'ufficio postale del comune garganico, mentre a bordo della sua moto si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione

"Davidí siamo cresciuti insieme e questa è una notizia che non ti dovevi proprio permettere di farci dare" il commento strappalacrime di Simone, uno degli amici d'infanzia del ragazzo. Incredulo Marco: "Mi hai spezzato il cuore".

Anche Giovanni ha affidato a Facebook il ricordo del ragazzo scomparso: "Ho la tua voce stampata nella mente, negli ultimi messaggi mi hai scritto che saremmo andati a prenderci da bere. Ci andrò e prenderò due bevute, una per me ed una per te, lascio il resto dei ricordi nella mia mente e ti mando un abbraccio caro amico mio".

Il 12 maggio scorso era toccato alla comunità di San Marco in Lamis piangere la morte di un suo giovanissimo concittadino, nonché padre di una bambina: Nicola Soccio, 25 anni, aveva perso la vita in una delle curve a gomito della Statale 272 che collegano San Marco in Lamis alla frazione di Borgo Celano, vicino al Convento di San Matteo.

Un altro ragazzo di 18 anni, Giovanni Perone, la notte del 4 aprile era deceduto in circostanze analoghe a quelle di Davide Mosca, nel violento impatto tra la sua auto e un muretto. Il ragazzo stava rientrando da una festa di compleanno, un diciottesimo, in compagnia di una ragazza di 16 anni.

Ne aveva appena 19 Tommaso Emanuel Monopoli deceduto il 12 febbraio scorso sulla Statale 16 Foggia-Cerignola all'altezza dello svincolo per l'Incoronata: è stato travolto da un'auto che sopraggiungeva nell'esatto istante in cui il ragazzo, coinvolto poco prima in un sinistro autonomo, chiedeva aiuto.

Frequentava l'università di Campobasso e aveva 20 anni Maria Letizia, la ragazza di Sant'Angelo a Cupolo nel Beneventano morta il 20 febbraio sulla Statale 17 all'altezza di Volturino. Fatale l'impatto frontale con un'altra auto che procedeva nel senso opposto di marcia.

Michele Di Tommaso, invece, era il bomber del Real Zapponeta, compagine che milita nel campionato regionale di Seconda categoria. E' stato strappato alla vita sulla strada provinciale 141 bis.

Appena tre anni in più ne aveva Andrea Cacace, 24enne di Foggia, la cui esistenza si è spenta per sempre il 23 marzo nello scontro tra la sua moto e un'auto in via Cerignola.

Un altro ragazzo di 20 anni, Jacopo Pio Cirillo, originario di Orta Nova, era morto il 7 maggio per le conseguenze delle ferite riportate nell'incidente stradale del 4 maggio in via Casilina a Roma