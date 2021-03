Incidente stradale in viale XXIV Maggio: persona su un monopattino investita da un'auto

Una persona su un monopattino è stata investita poco prima dell'ora di pranzo, intorno alle 13, in viale XXIV Maggio da una Citroen bianca. Non si conosce la dinamica dell'incidente stradale. Sul posto, oltre alla polizia locale chiamata per i rilievi del sinistro, anche un'ambulanza del 118 che ha soccorso la persona coinvolta nell'impatto, di cui non si conoscono le condizioni