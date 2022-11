Incidente con l'auto e fuga: investe ragazza e scappa senza prestare i primi soccorsi

Nella notte di venerdì 4 novembre, intorno alle 3.30, una ragazza di 26 anni è stata investita in via Spagna, zona Macchia Gialla, dal conducente di un'auto che dopo averla travolta non si è fermata per prestare i primi soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia. La ragazza è stata trasportata in macchina presso il pronto soccorso di Foggia. Dagli accertamenti non sarebbe emerso nulla di grave, ad eccezione di una contusione. Tuttavia occorrerà fare altri esami. La vittima sporgerà denuncia domani.