Tragedia in viale Pinto: malore in auto, muore conducente

Tragedia intorno all'ora di pranzo in viale Pinto a Foggia. Intorno alle 13 un uomo di 65 anni è morto mentre era alla guida della sua Renault Scenic. Colto da malore, ha terminato la sua corsa contro tre auto parcheggiate. Sul posto due pattuglie della polizia locale. Inutili i primi soccorsi, per il conducente non c'era più nulla da fare.

