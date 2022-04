Auto 'impazzita' in viale Pinto: travolge veicoli in sosta e scappa

Auto perde il controllo, si schianta contro due auto in sosta e scappa. E' successo, ancora una volta, a Foggia. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, in viale Pinto: per cause da accertare, un'auto al momento ignota si è andata a schiantare contro due auto in sosta (una Lancia ed una Kia), pesantemente danneggiate dall'urto. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto è intervenuta la polizia locale che dovrà dare un volto e un nome all'ennesimo pirata della strada. Episodi simili si sono già verificati in città, dal centro alla periferia: eclatante il caso di via Monsignor Lenotti (qui i dettagli).