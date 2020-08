Incidente stradale a Foggia: violento impatto auto-moto, centauro ferito e trasportato in codice rosso in ospedale

Incidente stradale, la scorsa notte, in viale Ofanto, a Foggia. Il fatto è successo poco prima dell'una, quando si è verificato un violento impatto tra una motocicletta Suzuki e una Lancia Delta.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha riportato ferite lacero-contuse ed escoriazioni su tutto il corpo, ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. Al momento non sono note le sue condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Illesi i due occupanti dell'auto, che si sono fermati per allertare i soccorsi. Il primo ad intervenire, è stato un operatore 118, libero dal servizio, che ha prestato soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto, insieme agli operatori 118 'Macchia Gialla' e 'D'Avanzo', gli agenti della polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.