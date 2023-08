Scontro in viale Ofanto: carro attrezzi finisce contro un albero e un furgone dopo l'urto con un'auto

La Polizia Locale è chiamata a ricostruire l'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in viale Ofanto a Foggia, dove una Ford e un carro attrezzi sono rimasti coinvolti in un violento impatto, con il mezzo di soccorso stradale che ha terminato la sua corsa contro un albero e su un camion furgonato in sosta. Il conducente dell'auto, ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza in ospedale.