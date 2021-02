Travolgono donna con lo scooter e scappano invece di prestarle soccorso

Incidente stradale in viale Ofanto a Foggia. È caccia ai pirati della strada. Sul posto la polizia locale

Investono una donna con la moto e fuggono senza prestare soccorso. Il grave incidente verso le 20 in viale Ofanto nei pressi di via Silvio Pellico a Foggia.

Per cause al vaglio della Polizia Locale, una donna di 70 anni è stata investita da uno scooter con a bordo due persone, che non si sono fermate a prestare i dovuti soccorsi.

La donna ha battuto la testa sull'asfalto ed è stata trasportata d'urgenza presso il locale pronto soccorso da ambulanza del 118.

È caccia al pirata della strada.