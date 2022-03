Incidente stradale in viale Ofanto: auto finisce contro un muro dopo lo scontro con un altro veicolo

Rocambolesco incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi 9 marzo in viale Ofanto a Foggia.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, i cui agenti hanno effettuato i primi rilievi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, una Honda e una Nissan Micra si sono scontrate.

Per via del forte impatto, l'utilitaria guidata da una ragazza, è finita contro un muro non molto distante dall'ingresso di un'attività. Per fortuna in quel momento non passava nessuno. La donna è rimasta leggermente ferita.

Nell'agosto 2020, dall'altra parte della strada, una Toyota Raw 4 con a bordo due anziani coniugi, finì contro la parete della filiale della banca.