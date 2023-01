Spaventoso incidente in viale Ofanto: auto si ribalta dopo un violento impatto

Spaventoso incidente stradale questa mattina intorno alle 8.40 in viale Ofanto. Per cause ancora in corso d'accertamento si è verificata una collisione tra due autovetture. Nell'impatto con la Megane, una Hyundai i10 con a bordo una donna si è ribaltata al centro strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la conducente dall'abitacolo. E' intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale a bordo di un'ambulanza.