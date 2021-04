Incidente stradale in viale Michelangelo: investito uomo su una bici

Attimi di paura questa mattina in viale Michelangelo per via di un incidente stradale in cui sono stati coinvolti un'auto e una bici. Spetterà alla polizia locale intervenuta sul posto ricostruire la dinamica del sinistro per il quale il conducente della Kia, si è fermato a prestare i primissimi soccorsi al 75enne investito in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118 e degli agenti della polizia locale. Le condizioni del ferito non dovrebbero essere gravi.