Incidente stradale a Foggia: violento schianto all'incrocio tra viale Giotto e piazza Aldo Moro

Incidente stradale questo pomeriggio, 10 febbraio, intorno alle 17 a Foggia. L'impatto è avvenuto alle spalle della chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino.

Per cause ancora in corso d'accertamento, all'incrocio tra viale Giotto e piazza Aldo Moro, tre macchine - una Jeep, una Lancia Musa e una Fiat Multipla - sono rimaste coinvolte in un rocambolesco sinistro. Una delle auto, da chiarire se prima o in conseguenza dell'impatto, ha perso la ruota posteriore ed ha terminato la sua corsa in prossimità dell'impianto semaforico. Non si conoscono al momento le condizioni degli occupanti, né la dinamica dell'ennesimo incidente stradale in città.