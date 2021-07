Incidente stradale in viale Fortore: scontro tra due auto, polizia locale e 118 sul posto

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in viale Fortore a Foggia

È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Foggia in viale Fortore. Ad entrare in collisione una Fiat Panda ed una Peugeot. Sul posto, per i rilievi del sinistro e le indagini, la polizia locale. Il bilancio è di due persone ferite, entrambe soccorse dai sanitari del 118 giunti a bordo di una ambulanza.