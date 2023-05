Auto contro cartellone pubblicitario in viale Fortore: "Siamo sempre in pericolo"

Residenti di viale Fortore preoccupati per l'ennesimo incidente stradale che si sarebbe verificato nella notte tra domenica e lunedì. Un'auto avrebbe terminato la sua corsa contro un cartellone pubblicitario, in prossimità della curva prima del sottopassaggio di via Scilltani. Sono evidenti i segni dell'impatto. Rischia finanche di cadere. "Siamo sempre in pericolo, nonostante abbiamo fatto spostare la colonnina del gas. E ora di prendere provvedimenti con dei dossi artificiali"..