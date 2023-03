Incidente stradale in viale Fortore: tre le auto coinvolte, quattro persone ferite

Sono tre i veicoli coinvolti nell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in viale Fortore a Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi del sinistro e per assicurare il prosieguo della circolazione stradale in una arteria trafficatissima soprattutto in quelle ore, sono rimasti coinvolti nell'impatto una Peugeot, una Opel e una Fiat, che viaggiavano tutti nella stessa carreggiata. Quattro i feriti, sul posto anche un'ambulanza del 118.