Incidente in viale Fortore: camion urta contro il ramo di un albero, squarciato vano rimorchio

Camion urta contro il ramo di un albero, squarciato il vano rimorchio: è quanto accaduto poco fa, lungo viale Fortore, alla periferia di Foggia.

L'incidente ha coinvolto un autotrasportatore che, per cause ancora da accertare, ha urtato con il mezzo il ramo di un albero posto a margine della carreggiata. L'impatto ha, di fatto, squarciato il vano rimorchio del mezzo, senza conseguenze per l'incolumità dell'uomo. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia locale.