Si schianta con l'auto contro un semaforo in viale Fortore

Incidente stradale la scorsa notte in viale Fortore all'altezza del Teatro Mediterraneo. Una persona ha perso il controllo dell'auto e ha terminato la sua corsa contro un semaforo. La donna ha abbandonato il veicolo con le chiavi inserite nel quadro e si è allontanata dal luogo del sinistro. Dagli accertamenti compiuti da una pattuglia della polizia locale, si è risaliti prima al proprietario e poi alla conducente, sanzionata. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Stamattina la ditta incaricata dal Comune per la manutenzione della segnaletica stradale è intervenuta per il ripristino del semaforo.