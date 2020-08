Rocambolesco incidente stradale in viale Europa: auto si schianta contro un albero dopo un violento impatto

Tanto spavento, per fortuna senza gravi conseguenze, per via del rocambolesco incidente avvenuto questa mattina in viale Europa, angolo via Postiglione, a Foggia.

Due auto, probabilmente per via di una mancata precedenza - ancora da accertare da parte della polizia locale intervenuta sul posto le reali cause del sinistro - si sono scontrate. Dopo l'urto con la Opel, la Ford ha terminato la sua corsa contro un albero.

La donna alla guida è stata trasportata in codice giallo in pronto soccorso a bordo di una ambulanza del 118 intervenuta sul posto