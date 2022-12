Auto con due persone a bordo si ribalta in viale Europa

Attimi di paura questa mattina a Foggia, quando intorno alle 12, in viale Europa, una Fiat GPunto con a bordo due persone, per cause ancora in corso d'accertamento, si è ribaltata terminando la sua corsa non molto distante da un albero. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale a bordo di un'ambulanza. I rilevi e le indagini del sinistro sono affidati agli uomini della polizia locale, intervenuti sul posto subito dopo. Non si conoscono le condizioni degli occupanti.