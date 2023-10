Scontro tra auto e scooter in viale Di Vittorio

Ancora un incidente stradale in città. Questa mattina 3 ottobre, in viale Giuseppe Di Vittorio, angolo via Fraccacreta, si è verificato uno scontro tra uno scooter e una Fiat Panda. Per fortuna nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi, perché l'andatura di entrambi era moderata.

Tuttavia, il ragazzo alla guida del ciclomotore, è stato accompagnato in pronto soccorso a bordo di un'ambulanza del 118. Sul posto, per i rilievi del sinistro, è intervenuta la polizia locale. In media sono tre/quattro gli incidenti che si verificano ogni giorno in città.

Soltanto nella giornata di ieri, ad uno stesso incrocio, si erano verificati due sinistri: un tamponamento e un scontro per mancato rispetto del 'rosso' in prossimità di un semaforo (i dettagli).