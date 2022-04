Brutto incidente nella notte in viale di Vittorio

Ennesimo incidente a Foggia. La scorsa notte, intorno all'1, per cause ancora in corso d'accertamento da parte delle autorità competenti, un'auto si è ribaltata mentre percorreva viale Giuseppe Di Vittorio. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un ragazzo e una ragazza, entrambi feriti. Il primo è stato trasportato in codice rosso in ospedale a bordo di una ambulanza del 118.