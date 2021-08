Paura in viale Colombo: finisce con l'auto tra i tavolini e sulla vetrata di un bar, salva per miracolo cliente seduta fuori

Avrebbe potuto trasformarsi in tragedia l’incidente stradale avvenuto questa mattina in viale Colombo 132 a Foggia, all’incrocio con via Fraccacreta.

Una giovane cliente seduta all’esterno del noto bar Tierra Caffé Foggia si è salvata grazie al suo istinto e al balzo compiuto lateralmente alla sua destra al sopraggiungere, improvviso, di una utilitaria guidata da una donna che per cause ancora in corso d’accertamento – non è chiaro se per una mancata precedenza o un tamponamento – ha terminato la sua corsa contro la vetrata del locale, provocando danni ma soprattutto un grosso spavento tra dipendenti, titolare e clienti.

Per fortuna non ci sono stati feriti. Poco prima dell'impatto la ragazza stava consumando al tavolo e dando un'occhiata al telefonino cellulare. Si è accorta in tempo dell'arrivo del veicolo ed è riuscita ad evitarlo finendo tra le piante del locale. La conducente dell'auto è uscita dall'abitacolo in evidente stato di choc (qui le immagini video dell'incidente).

Le foto immortalate dai passanti e dai presenti hanno fatto immediatamente il giro del web