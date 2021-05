Incidente stradale in viale Colombo: violento impatto tra due auto

Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la polizia locale per I rilievi del sinistro

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa in viale Colombo a Foggia, dove dalle prime ore del pomeriggio si sono verificati altri due sinistri in cui un uomo e una donna sono stati investiti in due distinti episodi.

Ad entrare in collisione una Ford Cmax ed una Chevrolette Matiz, la cui conducente è stata trasportata presso il locale pronto soccorso. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la polizia locale per I rilievi del sinistro.