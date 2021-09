Scontro e fuga al Candelaro: provocano incidente e scappano col rosso, si schiantano contro una buca delle lettere e fuggono a piedi

Il rocambolesco incidente stradale è avvenuto all'incrocio tra viale Candelaro e via Lucera. Sul posto, sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per individuare i responsabili

Provocano un incidente e tentano la fuga: in due passano col rosso, si schiantano contro una buca delle lettere e fuggono a piedi abbandonando il veicolo in strada. E', in breve, il rocambolesco incidente avvenuto, poco fa, alla periferia di Foggia.

Il fatto è successo all'incrocio tra viale Candelaro e via Lucera. Ad entrare in collisione sono state due auto, una Hyundai ed una Alfa 156. Dopo l'urto, l'Alfa Romeo - che pare abbia impegnato l'incrocio nonostante il semaforo rosso - si è schiantata contro una buca delle lettere, probabilmente a causa dell'alta velocità.

A quel punto, gli occupanti sono scesi dal veicolo e sono fuggiti a piedi. Sul posto, sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hannoe seguito i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Al momento, non risultano feriti | IL VIDEO