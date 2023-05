Tragedia sfiorata in viale degli Aviatori: palo della luce cade e colpisce un'auto in corsa

Attimi di paura questo pomeriggio a Foggia, dove un palo della pubblica illuminazione è precipitato su una Ford Fiesta che in quel momento stava transitando in viale degli Aviatori. Il conducente sta bene, non ha riportato gravi conseguenze ma tanto spavento. Sul posto la polizia e un'ambulanza del 118.

L'episodio fa il paio con il grosso ramo di un albero caduto in via Silvestri, durante l'ondata di maltempo di ieri 15 maggio, incidente sul quale era intervenuta la polizia locale. Venerdì scorso, in viale Fortore, all'altezza del Consorzio Agrario, una donna, mentre era ferma al semaforo, non ha potuto evitare un albero, precipitato sulla sua autovettura.