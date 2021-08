Incidente mortale in viale 2 Giugno: scontro all'incrocio tra auto e scooter, muore nel giorno di Ferragosto 60enne di San Severo

“Era una bravissima persona”. San Severo è sotto choc per la morte di Emilio Perrone, il fruttivendolo deceduto all’ospedale Masselli Mascia in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto ieri sera in viale 2 Giugno, all'intersezione semaforica con via Padre M. Da Agnone.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia locale lo scooter con a bordo la vittima si è scontrata con un’auto. Il sessantenne è stato trasportato d’urgenza presso il locale nosocomio a bordo di un’ambulanza del 118, ma è morto poco dopo.

Le indagini del sinistro sono affidate agli uomini della polizia locale, sul posto con una pattuglia dell'infortunistica stradale per i rilievi del sinistro.