Incidente stradale in via Trinitapoli: violento impatto tra due auto nella notte, quattro occupanti feriti

Due veicoli distrutti e 4 feriti. Questo è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte su via Trinitapoli a Foggia. Ad entrare in collisione per una mancata precedenza una Ford Fiesta ed una Ford Focus.