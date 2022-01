Violento incidente al tratturo Castiglione, scontro tra due auto: mamma e figlia in ospedale

Ennesimo incidente stradale in provincia di Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento, questa sera lungo tratturo Castiglione, alla periferia di Foggia, si è verificato un violento impatto tra due autovetture. Due donne, mamma e figlia, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118. Non si conoscono al momento le loro condizioni.