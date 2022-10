Incidente tra auto e scooter in via Torelli: due ragazzi trasportati in ospedale

Non si conoscono le condizioni dei due ragazzi rimasti feriti nell'incidente stradale avvenuto questa mattina in via Torelli angolo via Trieste a Foggia. Per via di una mancata precedenza, sono entrate in collisione una Fiat Panda ed un Piaggio Beverly. I due centauri in sella alla moto sono stati trasportati in pronto soccorso da una ambulanza del 118. Non si conoscono le loro condizioni. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.