Incidente stradale nei pressi del cimitero: violento impatto tra un furgoncino e uno scooter, ci sono feriti

Incidente stradale, poco fa, in via Sprecacenere, a Foggia, dove nei pressi del cimitero cittadino si è verificato un violento impatto tra un furgoncino e uno scooter. Due i feriti: si tratta del conducente e passeggero del ciclomotore. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del 'Riuniti'. Al momento non sono note le loro condizioni.

Sul posto, per i rilievi del caso e per assicurare sicurezza alla viabilità, ci sono due pattuglie della polizia locale. Si tratta del secondo incidente auto-scooter registrato in città nel giro di meno di 24 ore. Ieri sera, infatti, un altro incidente ha causato il ferimento di due persone.

E' successo intorno alle 21, in via Carlo Baffi: ad entrare in collisione, per cause ancora da stabilire dalla polizia locale, sono state una Ford Fiesta ed uno scooter Peugeot. I due soggetti a bordo del motociclo sono stati soccorsi da una ambulanza del 118, per uno dei due sono state necessarie le cure dei medici del pronto soccorso.