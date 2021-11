Brutto incidente in via Sprecacenere, finisce con l'auto contro un albero mentre va al lavoro: "Le hanno tagliato la strada"

Attimi di paura questa mattina alla periferia di Foggia intorno alle 7.30. Una donna diretta in città per lavoro ha terminato la sua corsa contro un albero, in via Sprecacenere, davanti alla P.o.a. Stando alla denuncia della figlia, un veicolo le avrebbe tagliato la strada a pochi metri da un incrocio.

Al momento del violento impatto, la conducente era sola. E’ stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in pronto soccorso. Ha dolori forti al collo e alle costole. Con non poca fatica i vigili del fuoco intervenuti sul posto l’hanno tirata fuori dall’abitacolo. I rilievi del sinistro e le indagini sono affidati alla polizia locale.

La figlia della vittima dell’incidente denuncia a Foggiatoday i pericoli per chi percorre quella strada, riferendosi principalmente alla velocità delle auto guidate dai lavoratori stranieri: “Corrono come matti, non è la prima volta. Un episodio analogo era avvenuto a mio padre, gli hanno distrutto la fiancata dell’auto”.

Copyright riproduzione riservata ©