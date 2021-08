Incidente in via Silvio Pellico: impatto tra un'auto e uno scooter, centauro trasportato in ospedale

Non si conoscono le condizioni dell'uomo a bordo di uno scooterone rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Foggia in via Silvio Pellico nei pressi della chiesa San Ciro. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro, il mezzo a due ruote si è scontrato con una Lancia Y. Illeso il conducente del veicolo, mentre per il centauro si è reso necessario il trasporto in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118