Bruttissimo incidente in via Sant'Antonio: giovane si schianta con l'auto contro una recinzione e si ribalta

Tragedia sfiorata questa sera intorno alle 21.30 in via Sant'Antonio, dopo l'incrocio tra via Ciano e via Fioritto, a Foggia.

Per cause ancora in corso d'accertamento, probabilmente la velocità sostenuta, un ragazzo alla guida di una Citroen C3 modello vecchio, ha perso il controllo dell'auto e ha terminato la sua corsa contro una recinzione condominiale privata.

Violentissimo l'urto, l'auto si è ribaltata. I residenti, spaventati, sono usciti per accertarsi delle condizioni del conducente, uscito illeso. Alcuni abitanti avrebbero provveduto a spegnere un principio di incendio.

Tanta la paura, soprattutto per i componenti del nucleo familiare di un piano rialzato, sul cui balcone sarebbero finiti alcuni pezzi del veicolo. "Non si sta tranquilli neanche in casa, ora basta!" il commento del proprietario.

Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la polizia locale.