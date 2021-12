Incidente stradale in via Sant'Alfonso De Liguori: ferite madre e figlia minorenne

E' ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, a Foggia, in via Sant'Alfonso De' Liguori. Due i mezzi - una Fiat Cinquecento e una Volkswagen Golf - coinvolti nell'impatto, avvenuto verosimilmente in fase di svolta. Ferite due donne, madre e figlia minorenne, a bordo dell'utilitaria: la ragazzina è stata trasportata in ospedale dagli operatori del 118, per le cure e gli accertamenti del caso; le sue condizioni non sarebbero gravi.

Illeso, invece, il conducente della Golf che viaggiava con un'altra persona. La dinamica dell'accaduto verrà sottoposta all'attenzione della polizia locale. L'incidente è avvenuto in una strada più volte oggetto di incidenti e investimenti, con esiti anche mortali. Nei mesi scorsi, infatti, dai residenti della zona partì una raccolta firme per chiedere l'installazione di dossi e l'istituzione del limite di velocità a 30 km/h.